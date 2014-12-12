Το Πανελλήνιο Γλωσσολογικό Συνέδριο «ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ 2025» διοργανώνεται για έβδομη φορά στον Τύρναβο, τη γενέτειρα του Αχιλλέα Τζάρτζανου, και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήμα διαλόγου απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν γλωσσικά μαθήματα.

Το Συνέδριο εστιάζει σε κρίσιμες θεματικές που αφορούν άμεσα την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών των γλωσσικών μαθημάτων, όπως τα Προγράμματα Σπουδών, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών/εργαλείων, οι Πολυγραμματισμοί, οι πολυπολιτισμικές τάξεις και η πολυγλωσσία, η δημιουργία εκπαιδευτικού γλωσσικού υλικού και οι κοινότητες διδακτικών πρακτικών.

Παράλληλα με τις εισηγήσεις από μέλη της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί συζήτηση (στρογγυλό τραπέζι) με θέμα τις «Λογικές top-down vs. bottom-up για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων» και δύο εργαστήρια (workshops) που αφορούν (1) την αξιοποίηση των Γλωσσικών Τοπίων στην εκπαίδευση και (2) νέο εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο. Τέλος, στη θεματική έκθεση με τίτλο «Εμπειρίες επιμόρφωσης: H φωνή των εκπαιδευτικών» αποτυπώνονται βιώματα, απόψεις και συναισθήματα εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες επιμόρφωσης, μέσω δημιουργικών μορφών έκφρασης.

Η διοργάνωση γίνεται με τη συνεργασία του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας και του Εργαστηρίου Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας (ΕΜΔΔΕΓΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου, https://tzartzaneia.tirnavos.gr