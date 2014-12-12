Ένα εργαλείο στα χέρια των πολιτών για την επιτήρηση της χρήσης των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στο ψηφιακό αέρα. Μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφαση, τέθηκε σε λειτουργία, η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή Mystreet για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Μια εφαρμογή, που στοχεύει στη διαφάνεια, την ενίσχυση της εποπτείας και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών στην επιτήρηση της χρήσης των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, ειδικά όσον αφορά στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Το MyStreet κινείται στα πρότυπα της επιτυχημένης εφαρμογής MyCoast, η οποία συμβάλλει στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών στις ακτές, στην ενίσχυση της διαφάνειας στην παραχώρηση των αιγιαλών, καθώς και στην οργανωμένη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Συγχρόνως, έχει και θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος.



Πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατέδειξε ότι το 50% των καταστημάτων που βγάζουν στους κοινόχρηστους χώρους τραπεζοκαθίσματα, δεν έχει άδεια από τους δήμους και το 27% των καταστημάτων που έχουν πάρει άδεια την παραβιάζει καταλαμβάνοντας μεγαλύτερο χώρο από αυτόν που αναγράφεται στην άδεια. Ειδικότερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε έκθεση ελέγχου που πραγματοποίησε σε 14 δήμους σχετικά με την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε 14 δήμους και πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε 476 καταστήματα. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι 237 καταστήματα (ποσοστό 50%) καταλάμβαναν κοινόχρηστο χώρο χωρίς άδεια και 129 καταστήματα (ποσοστό 27%) καταλάμβαναν κοινόχρηστο χώρο καθ' υπέρβαση της σχετικής άδειας, με το συνολικό ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται στο 77%.



To Myrstreet, διατίθεται δωρεάν και μπορεί να εγκατασταθεί σε έξυπνες κινητές συσκευές με λειτουργικό Android ή iOS, όπως ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα και άλλες αντίστοιχες συσκευές. Μέσω αυτής, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε χάρτη με γεωχωρικά δεδομένα της παραχωρηθείσας έκτασης σε κάθε δήμο, να εντοπίσει παραβάσεις σε σχέση με την επιτρεπόμενη χρήση του χώρου και τελικώς να υποβάλει καταγγελία, ανώνυμα ή επώνυμα.



Μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, οι πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα να υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με κοινόχρηστους χώρους και παρανομίες σε δημόσιους χώρους, ενώ η διαχείρισή τους γίνεται με ασφάλεια, διαφάνεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Η εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να εισέρχονται είτε επώνυμα, χρησιμοποιώντας διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ), είτε ανώνυμα, ως επισκέπτες, χωρίς την υποχρέωση συμπλήρωσης προσωπικών στοιχείων, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο εκείνων που επιθυμούν κάποια εχεμύθεια όσο και αυτών που προτιμούν ανώνυμες αναφορές.

Ο διαχειριστής των καταγγελιών έχει πρόσβαση μόνο στο ιστορικό των καταγγελιών που έχει υποβάλει ο χρήστης επωνύμως, με συγκεκριμένα στοιχεία που επιτρέπουν την άμεση αναγνώριση και αξιολόγηση της αιτίας της καταγγελίας. Συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί να δει τον μοναδικό αριθμό και την ημερομηνία υποβολής της, τον λόγο της καταγγελίας, μια συνοπτική περιγραφή αυτής, τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει, καθώς και την τοποθεσία και τον δήμο που αφορά.



Οι περιορισμοί που τίθενται στις καταγγελίες στοχεύουν στην αποτροπή καταχρήσεων και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. Περιορίζεται στο ένα μήνυμα την ημέρα από κάθε συσκευή για την ίδια παράβαση, ενώ παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες από κινητές συσκευές κοντά στα σημεία ενδιαφέροντος, διευκολύνοντας τη ζωντανή καταγραφή προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο. Οι δήμοι έχουν πρόσβαση στο Ενιαίο Μητρώο Κοινόχρηστων Χώρων, όπου κάθε καταγγελία καταχωρείται και κατηγοριοποιείται βάσει του πλήθους καταγγελιών ανά σημείο, της σοβαρότητας της παράβασης, της πληρότητας των στοιχείων και αν είναι επώνυμη ή ανώνυμη η καταγγελία.



Η τεχνολογική υποδομή της πλατφόρμας διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των συστήματων και την αυθεντικοποίηση των χρηστών, ενώ η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει οριστεί ως ο γενικός υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων να ενεργούν αυτοτελώς και υπεύθυνα για την τήρηση των διαδικασιών και την υλοποίηση των καταγγελιών.



Οι διαχειριστικές ρυθμίσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες επιτρέπουν μια ολοκληρωμένη και ασφαλή ψηφιακή λύση, που αποσκοπεί στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων σε δημόσιους χώρους, ενώ προτάσσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ενίσχυση της διαφάνειας. Με αυτό τον τρόπο, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στην καθημερινότητα, καθιστώντας το σύστημα πιο δημοκρατικό, ευέλικτο και πιο προσβάσιμο σε κάθε πολίτη, την ίδια στιγμή που η ίδια η εφαρμογή μπορεί να συμβάλει σε πιο ισορροπημένη συνύπαρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και ποιότητας ζωής στον αστικό ιστό.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από protothema.gr)