Στο 31ο Δημοτικό Σχολείο, στη συνοικία Παπασταύρου και στο 11ο Γυμνάσιο και Λύκειο, στη Νέα Σμύρνη, βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, προκειμένου να παραστεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

«Το αύριο της πόλης μας χτίζεται μέσα στις σχολικές αίθουσες, μέσα από τα χαμόγελα, τον μόχθο, τις αγωνίες και τις επιτυχίες των μαθητών μας. Με τη συνεργασία μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών και Δήμου, μπορούμε να στηρίξουμε αυτό το μεγάλο ταξίδι της γνώσης και να δώσουμε στα παιδιά μας τα εφόδια που χρειάζονται για να γίνουν οι υπεύθυνοι, δημιουργικοί και ελεύθεροι πολίτες του αύριο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαμάκος.

Τον Δήμαρχο Λαρισαίων υποδέχθηκαν οι διευθύντριες των σχολικών μονάδων, κ. Θεολογία Γιώτσα (31ο Δημοτικό), κ. Ευαγγελία Κακαρόντζα (11ο Γυμνάσιο) και κ. Ευαγγελία Κρεμεζή (11ο Λύκειο), καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό, παρουσία γονέων και των μαθητριών και μαθητών.

Μια ιδιαίτερη ευχή για τα “πρωτάκια” είχε ο κ. Μαμάκος: «Εσείς, που σήμερα κρατάτε για πρώτη φορά την τσάντα και περνάτε το κατώφλι του σχολείου, είστε η πιο ζωντανή απόδειξη ότι το μέλλον έχει πρόσωπο, χρώμα και φως.

Εύχομαι από καρδιάς η νέα σχολική χρονιά να είναι γεμάτη φως, υγεία, δημιουργία και χαμόγελα. Να είναι μια χρονιά που θα αφήσει σε κάθε παιδί πολύτιμες εμπειρίες και θα του ανοίξει δρόμους γεμάτους ελπίδα και προοπτική», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων.