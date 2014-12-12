Σε πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας στις 23 Νοεμβρίου, θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων για τις επόμενες κινήσεις τους.

Οι παραγωγοί της χώρας διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής και την καθυστέρηση στην καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων.

Η αρχή των αγροτικών κινητοποιήσεων έγινε και φέτος από την Αγιά. Χθες οι αγρότες της Αγιάς μαζικά με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα βγήκαν στους γύρω δρόμους της κωμόπολης, διεκδικώντας επί της ουσίας την επιβίωση τους.

Σε αυτό συμπυκνώνονται τα αιτήματα των αγροτών, στο να μπορέσουν να επιβιώσουν, να μείνουν στη γη τους και να την δουλέψουν.

Όλες οι Ομοσπονδίες της Θεσσαλίας, διοργανώνουν πανθεσσαλική σύσκεψη την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 6.30μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, στο πλαίσιο του πανθεσσαλικού συντονισμού για μπλόκα που θα στηθούν τις επόμενες ημέρες.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από ertnews.gr)