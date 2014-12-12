Σε τρία χωριά που χτυπήθηκαν από τον σεισμό του 2021 βρέθηκε χθες ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για να δει από κοντά αλλά και να συζητήσει με τους σεισμόπληκτους για την πρόοδο της αποκατάστασης των ζημιών.

Ειδικότερα επισκέφθηκε το Δαμάσι Τυρνάβου και το Αμούρι, Μεσοχώρι Ελασσόνας δηλώνοντας ότι "μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες και οι παραλαβές από το κλιμάκιο της ΔΑΕΦΚ. Αυτό που θέλουμε είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομα να τελειώσει το βάσανο των σεισμόπληκτων".

Σε ανάρτησή του, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει:

"Σήμερα βρέθηκα στο Αμούρι και στο Μεσοχώρι του Δήμου Ελασσόνας, καθώς και στο Δαμάσι του Δήμου Τυρνάβου. Τρία χωριά που χτυπήθηκαν από τον σεισμό του 2021. Μίλησα με κατοίκους που μου μετέφεραν τις προσωπικές τους ιστορίες. Άνθρωποι που δεν έφυγαν από τα χωριά τους. Που παλεύουν καθημερινά να ξαναχτίσουν, να συνεχίσουν, να ελπίζουν. Αυτό που με συγκίνησε περισσότερο ήταν η αξιοπρέπειά τους και η ειλικρίνειά τους. Η δύναμή τους να λένε με ευγένεια: «Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε», την ώρα που εκείνοι αξίζουν το μεγαλύτερο ευχαριστώ. Η Πολιτεία στέκεται δίπλα τους, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη. Η Κρατική Αρωγή δεν είναι απλώς υποχρέωση. Είναι καθήκον και χρέος προς κάθε πολίτη που δοκιμάστηκε και συνεχίζει να αγωνίζεται."