Για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα ενισχύει την παρουσία της ανάμεσα στις χώρες που καινοτομούν στην πολιτική, σε όλη την Ευρώπη, με πέντε ελληνικά έργα ανάμεσα σε 334 υποβολές.

Το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική ανακοινώνει με υπερηφάνεια τους φιναλίστ των φετινών βραβείων, τα οποία απονέμονται σε 7 κατηγορίες. Υποβλήθηκαν συνολικά 334 πολιτικά έργα από 26 χώρες, εκ των οποίων 314 έργα αξιολογήθηκαν ως επιλέξιμα και παρουσιάστηκαν στην κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από 1086 Ευρωπαίους πολίτες. Επιλέχθηκαν 70 φιναλίστ, 10 για κάθε κατηγορία. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην εκδήλωση απονομής των Βραβείων στις 2 Μαΐου 2024, στο Ναυτικό Μουσείο της Βαρκελώνης, στην Καταλονία της Ισπανίας.

Από το 2017, τα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική απονέμονται ετησίως για να τιμήσουν το θαρραλέο και δημιουργικό πολιτικό έργο σε όλη την Ευρώπη – ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας ή χώρας, αναγνωρίζοντας πρωτοποριακές πολιτικές πρωτοβουλίες που επηρεάζουν σημαντικά τις ζωές των ανθρώπων και ενισχύουν τη Δημοκρατία.

Οι φιναλίστ αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων ιδεών που κάνουν πραγματική διαφορά στις κοινότητές τους. Προέρχονται από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, από τοπικό έως εθνικό και εκτείνονται σε πολλές και διαφορετικές κατηγορίες.

Οι πέντε φιναλίστ από την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει σταθερή παρουσία στα βραβεία τα τελευταία χρόνια, με πολυάριθμες υποβολές έργων, φιναλίστ αλλά και νικητές. Τα έργα που διακρίθηκαν και βραβεύθηκαν, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δράση τους και να δικτυωθούν με τους φορείς αντίστοιχων έργων σε όλη την Ευρώπη για συνεργασίες αλλά και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Οι Έλληνες φιναλίστ για φέτος είναι:

Στην κατηγορία της Προστασίας του Κλίματος (Climate Protection) η χώρα μας εκπροσωπείται από τον Δήμο Χαλανδρίου με τη Μονάδα Αποτροπής Απωλειών Τροφίμων και τις δράσεις που αυτή πραγματοποιεί για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων.

Στην Κατηγορία Τεχνολογίες για τη Δημοκρατία (Democracy Technologies) φιναλίστ είναι ο Δήμος Λάρισας και οι καινοτόμες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη διαβουλεύσεων πάνω σε θέματα καθημερινότητας για τους δημότες του, με στόχο την αύξηση της δημοκρατικής συμμετοχής.

Στην κατηγορία Κυβερνητική Βελτίωση (Government Improvement) η Ελλάδα έχει δύο φιναλίστ: τον Δήμο Πλατανιά με το καινοτόμο σύστημα για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαρροών στα Δίκτυα Ύδρευσης αλλά και το Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Φαιναρέτη, για την υποστήριξη εγκύων και νέων γονέων κατοίκων μικρών νησιών.

Τέλος, στην κατηγορία Εκπαίδευση (Education), ως φιναλίστ βρίσκουμε τον Δήμο Χανίων με τις καινοτόμες εικονικές επισκέψεις που πραγματοποιούν στη Δημοτική Πινακοθήκη και με τις προοπτικές που η χρήση μιας τέτοιας τεχνολογίας ανοίγει.

«Για μια ακόμα χρονιά, τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική μάς δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε μια Ελλάδα που προοδεύει σταθερά στο πεδίο της πολιτικής καινοτομίας, σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. Οι 5 φετινοί φιναλίστ διακρίνονται για τη δημιουργικότητα, την αποφασιστικότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών τους, αποτελώντας σημεία αναφοράς και έμπνευσης και πάνω απ’ όλα, ενδυναμώνοντας ουσιαστικά τη Δημοκρατία μας», σχολίασε ο Δήμητρης Ρούλιας, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου στην Ελλάδα και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Out of the Box.

Οι φιναλίστ θα παρακολουθήσουν το συνέδριο και την εκδήλωση στις 2 Μαΐου στο Ναυτικό Μουσείο της Βαρκελώνης, όπου θα ανακοινωθούν οι νικητές στις επτά κατηγορίες. Περισσότεροι από 500 καλεσμένοι από την πολιτική, τις επιχειρήσεις και τον πολιτισμό από όλη την Ευρώπη αναμένονται για αυτή τη βραδιά.

Σχετικά με τα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική

Τα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική παρουσιάζονται και διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική και αποτελούν μέρος του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Δημοκρατίας (ECoD) Έτος 2023/24. Ιδρύθηκαν το 2017 και έχουν γίνει ηγετική πλατφόρμα για καινοτόμους πολιτικούς και πολίτες για να ανταλλάσσουν ιδέες για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της δημοκρατίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους φιναλίστ και τα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.