Στους 37 βαθμούς "σκαρφάλωσε" ο υδράργυρος στη Λάρισα
Λάρισα | 21 Αυγ 2025, 20:04
Σε ανοδική πορεία ο υδράργυρος στη Λάρισα φτάνοντας σήμερα στους 37 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.
Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 57 από τους 540 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς και τους 37 °C σε 7 σταθμούς.
