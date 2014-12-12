Η προσβασιμότητα των ανθρώπων με κινητικά και αισθητηριακά προβλήματα μέσα στον χώρο της κατοικίας τους, αποτελεί για το αναπηρικό κίνημα κορυφαία διεκδίκηση και η Περιφέρεια Θεσσαλίας απαντά στην απαίτηση με πράξεις και χρηματοδοτεί έργα ήπιας παρέμβασης στις κατοικίες για την εξασφάλιση ανεξάρτητης διαβίωσης των ΑμεΑ. Για πρώτη φορά η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως ράμπες και αναβατόρια, για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητά τους.

Κάθε σπίτι πρέπει να είναι χώρος αξιοπρέπειας αυτονομίας και ασφάλειας για τον χρήστη του και τους φροντιστές του. Το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση γίνεται σεβαστό όταν τα άτομα με αναπηρία διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα που τους επιτρέπουν να έχουν επιλογή και έλεγχο στην καθημερινότητά τους, χωρίς απαγορευμένες ζώνες μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Δ. Κουρέτας

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το πιλοτικό πρόγραμμα των 500.000 ευρώ που προετοιμάζει για την ενίσχυση της προσβασιμότητας στις κατοικίες ατόμων με αναπηρία δίνει το μήνυμα πως η ανεξάρτητη διαβίωση δεν αφορά αποκλειστικά το αν κάποιος μένει μόνος ή εάν συμβιώνει με άλλους, και δεν πρέπει να ερμηνεύεται μόνο ως ικανότητα αυτόνομης διεκπεραίωσης καθημερινών ασχολιών. Η ανεξαρτησία και ο έλεγχος της ζωής του κάθε ανθρώπου είναι αυτονόητο δικαίωμα. Εάν ακόμα ως χώρα δεν έχουμε καταφέρει όλες οι δημόσιες υποδομές και οι υπηρεσίες να είναι προσβάσιμες στο 100% του πληθυσμού, εμείς θα δώσουμε την δυνατότητα στους πολίτες της Θεσσαλίας με κινητικά και αισθητηριακά προβλήματα να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους στην κατοικία τους με χρηματοδότηση των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα εξασφαλίζουν την αυτονομία τους. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πρώτη, σε πανελλαδικό επίπεδο, που σχεδιάζει να υλοποιήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα με αντικείμενο την προσβασιμότητα σε κύριες κατοικίες μέσα από ήπιες τεχνικές παρεμβάσεις», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δ. Κουρέτας.

Ο κ. Κουρέτας παρουσίασε το νέο πρόγραμμα «Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία μέσα από τεχνικές παρεμβάσεις», στο πλαίσιο συνάντησης διαβούλευσης των στελεχών της αρμόδιας Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας με εκπροσώπους φορέων του αναπηρικού κινήματος από όλη τη Θεσσαλία, οι οποίοι κλήθηκαν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους επί του οδηγού εφαρμογής του έργου, που θα υποβληθεί προς ένταξη το αμέσως προσεχές διάστημα και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με πόρους του ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί τρεις φάσεις. Η α’ φάση αφορά στην ταυτοποίηση των προσώπων, του ετήσιου εισοδήματος και των χαρακτηριστικών της αναπηρίας, της φορολογικής κατοικίας και της σχέσης εκπροσώπησης, όπου αυτή απαιτείται (όπως στην περίπτωση γονέα ή δικαστικού συμπαραστάτη).

Ακολουθεί η β’ φάση, κατά την οποία ο ωφελούμενος δηλώνει την κύρια κατοικία στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις, το ποσό της χρηματοδότησης που απαιτείται, την αναλυτική περιγραφή των εργασιών και υποβάλλει τη σχετική βεβαίωση του μηχανικού.

Να σημειωθεί πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωμα αύξησης του προϋπολογισμού στη περίπτωση που σημειωθεί μεγάλη συμμετοχή των Αιτούντων, με αποτέλεσμα τη μη υπαγωγή στο Πρόγραμμα ενός ικανού αριθμού δυνητικά Ωφελούμενων μόνιμων κατοίκων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος

Οι Ωφελούμενοι προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να καλύπτουν απαραίτητα τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

-Να έχουν Κινητική ή/και Αισθητηριακή Αναπηρία (τύφλωση/μειωμένη όραση, κώφωση/βαρηκοΐα) με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%.

-Να έχουν υποβάλλει στην ΑΑΔΕ τη φορολογική τους δήλωση, του φορολογικού έτους 2024 και να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή της. Εξαιρούνται οι μη υπόχρεοι σε φορολογική δήλωση, οι οποίοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι απαλλάσσονται της εν λόγω υποχρέωσης.

-Το Οικογενειακό εισόδημα των Ωφελούμενων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 60.000€, σύμφωνα με την εκκαθαρισμένη φορολογική τους δήλωση του οικονομικού έτους 2024.

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Οι κατοικίες οι οποίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους Ωφελούμενους ως κύριες ιδιόκτητες κατοικίες, κύριες ενοικιαζόμενες κατοικίες ή καθεστώς φιλοξενίας σε ιδιόκτητη κύρια κατοικία.

Επιπλέον μια κατοικία προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

-Υφίσταται νόμιμα.

-Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

-Η κατοικία θα πρέπει να βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

-Ακίνητο το οποίο έχει αποκτηθεί από τον Ωφελούμενο κατά το οικονομικό έτος 2025 δεν είναι επιλέξιμο και αποκλείεται από το πρόγραμμα.

Ποσά επιχορήγησης

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, κατανέμεται στις τρεις (3) κατηγορίες των Ωφελούμενων ως ακολούθως:

α. Ωφελούμενος με Κινητική Αναπηρία: Ανώτατο ποσό επιχορήγησης 12.000€.

β. Ωφελούμενος με Αισθητηριακή Αναπηρία: Ανώτατο ποσό επιχορήγησης 5.000€.

γ. Ωφελούμενος με Κινητική και Αισθητηριακή αναπηρία: Ανώτατο ποσό επιχορήγησης 14.500€.

Στις τρεις προαναφερόμενες κατηγορίες το ελάχιστο αιτούμενο ποσό επιχορήγησης ορίζεται στα 2.000€ ενώ στα εν λόγω επιχορηγούμενα ποσά συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ.