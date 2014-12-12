Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η ΑΕΛ πραγματοποίησε προσκυνηματική επίσκεψη στο Άγιο Όρος.

Η αποστολή της ομάδας έφτασε το πρωί της Πέμπτης (7/8) στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, όπου και έγινε δεκτή με θέρμη από τον Ηγούμενο Εφραίμ, λαμβάνοντας την ευλογία του.

Η επίσκεψη της ΑΕΛ στο Άγιο Όρος αποτελεί πλέον θεσμό πνευματικής ενίσχυσης και πίστης, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η επιστροφή της αποστολής στη βάση της είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Παρασκευής (8/8).