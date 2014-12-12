Ο Δήμαρχος Κιλελέρ, Θανάσης Νασιακόπουλος, επικεφαλής κλιμακίου, επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Χάλκης, το οποίο ολοκλήρωσε πρόσφατα σημαντικές εργασίες αναβάθμισης στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση των σχολικών υποδομών, την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δήμαρχος περιηγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους μαθητές και τους δασκάλους, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις βελτιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

Ο Θανάσης Νασιακόπουλος σε δήλωσή του, υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης στην εκπαίδευση: «Η αναβάθμιση των σχολικών μας μονάδων αποτελεί για τον Δήμο Κιλελέρ κορυφαία προτεραιότητα. Με το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” καταφέρνουμε να βελτιώνουμε ουσιαστικά τις συνθήκες εκπαίδευσης των παιδιών μας, προσφέροντάς τους ένα πιο λειτουργικό, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον μάθησης. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, καθώς και το Υπουργείο Παιδείας για τη συνεργασία και τη στήριξή του. Συνεχίζουμε με στόχο κάθε σχολείο του Δήμου μας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.»

Το Δημοτικό Σχολείο Χάλκης αποτελεί το σχολείο του Δήμου Κιλελέρ που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν εργασίες ανακαίνισης, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης, ανανέωση εξοπλισμού και αισθητική αναβάθμιση των χώρων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σχολείου πιο φιλικού και λειτουργικού για όλους.

Τον Δήμαρχο συνόδευαν ο Πρόεδρος του ΔΣ και εκπαιδευτικός Σ. Καλέτσιος, οι Αντιδήμαρχοι Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη και Τ. Τσινούλης, ο Πρόεδρος Β. Κωστούλης και τα μέλη του ΤΣ της Κοινότητας Χάλκης Ορ. Νικολούλης και Ελένη Ντογκούλη και η διευθύντρια του σχολείου Δ. Κωστή.