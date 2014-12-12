Σε μία κίνηση συμβολισμού στήριξης των άγονων περιοχών της Θεσσαλίας, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας παραβρέθηκε σήμερα στη μαθητική παρέλαση στο Ανθηρό Καρδίτσας, όπου συμμετείχαν δύο μαθητές του Δημοτικού Σχολείου.

Ο Δημήτρης Κουρέτας παρακολούθησε αρχικά τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στην εκκλησία του χωριού, παρουσία του Δημάρχου Αργιθέας Ανδρέα Στεργίου, Αντιδημάρχων και του Κοινοτάρχη Κώστα Θεοδωράκη.

Ο Περιφερειάρχης χειροκρότησε με θέρμη τους μαθητές και δήλωσε την απόλυτη στήριξή του στους κατοίκους του χωριού, χαρακτηρίζοντάς τους ήρωες της καθημερινότητας. «Η περιοχή της Αργιθέας είναι συμβολική για ολόκληρη τη Θεσσαλία. Μπορεί να βρίσκεται πιο μακριά, όμως οφείλουμε, όπως τιμούμε τους ανθρώπους που έπεσαν το 1940 υπερασπιζόμενοι τα ιδανικά της πατρίδας, έτσι και εδώ να τιμούμε τους ανθρώπους που φυλάνε πραγματικά Θερμοπύλες. Είστε πιστοί στα ιδεώδη της κοινότητας, τα οποία αποτελούν θεμέλιο και δύναμη για το ελληνικό έθνος. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Η παρουσία μου εδώ είναι επιλογή γιατί η Αργιθέα και το Ανθηρό αξίζουν να τιμώνται για τον ρόλο τους στην παράδοση της Θεσσαλίας και της πατρίδας μας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και περηφάνιας, η παρέλαση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, αλλά και μαθητών από τα Εκπαιδευτήρια Ράπτου της Λάρισας, που θέλησαν με τη δική τους παρουσία να δώσουν έναν ξεχωριστό τόνο στην επετειακή εκδήλωση.

Την παρέλαση παρακολούθησαν η Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Βάσω Ζιάκα και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας Κωνσταντίνος Γκόλτσος.