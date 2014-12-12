Ο Γιώργος Βελισσάρης, ο αγαπημένος λαϊκός – δημοτικός τραγουδιστής θα εμφανιστεί αύριο Πέμπτη 28 Αυγούστου στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Αρμενίου στις 9:30 μ.μ. με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Πρόκειται για τη δεύτερη από τις τρεις μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού που διοργανώνει όπως κάθε χρόνο η Αντιδημαρχία πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ.

Ο Γιώργος Βελισσάρης με ρίζες από την Ηλεία είναι ιδιαίτερα αγαπητός κυρίως στο νεανικό κοινό. Ξεκίνησε από τα πανηγύρια του χωριού του, εξελίχθηκε μέσα από συνεργασίες με κορυφαία ονόματα, και διακρίνεται για την αφοσίωσή του στη μουσική. Εκτιμάται για τη σεμνότητα, την αλήθεια στη στάση του και την αυθεντικότητά του. Θεωρείται δημοφιλής στο είδος του καθώς διαθέτει αρκετούς ακροατές στις διάφορες μουσικές πλατφόρμες.