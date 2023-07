Η 3ετής συμμετοχή του 6ου Γυμνασίου Λάρισας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ “Where do I come from? Roots and roads to our common history” με κωδικό 2020-1-DE03-KA229-077549_2 ολοκληρώθηκε με την Τελική Συνάντηση εκπροσώπων των τεσσάρων σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα στο Vigo της Ισπανίας από 28η Ιουνίου έως 1η Ιουλίου 2023.

Η συνάντηση οργανώθηκε από το συντονιστικό σχολείο της Γερμανίας με στόχους: α) τη συζήτηση/απολογισμό πεπραγμένων/αποτίμηση επίτευξης εκπαιδευτικών στόχων πριν από τη συγγραφή της τελικής έκθεσης του προγράμματος την οποία οφείλουν να υποβάλουν τα σχολεία στους εθνικούς φορείς χρηματοδότησης της υποτροφίας Erasmus με τη λήξη του προγράμματος στις 30/8/2023 β) την ενημέρωση- ξενάγηση των καθηγητών σε εκπαιδευτικού-ιστορικού ενδιαφέροντος μέρη της περιοχής με στόχο την υλοποίηση μελλοντικών προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών και γ) την ενημέρωση των καθηγητών για τη λειτουργία του νέου θεσμού της Ευρωπαϊκής πιστοποίησης Erasmus+ (Erasmus accreditation).

Το πρόγραμμα “Where do I come from? Roots and Roads to our common history” είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών στο σεβασμό της υλικής και άυλης ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στην Ιστορία/Αρχαιολογία, περιλάμβανε ανταλλακτικές φιλοξενίες μαθητών στην κάθε χώρα και διάφορες εργασίες που υλοποιήθηκαν με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων και διαμοιράστηκαν στους συνεργάτες μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας eTwinning (Twinspace). https://twinspace.etwinning.net/113367/home

Κατά τη διάρκεια της τελικής συνάντησης των εκπαιδευτικών στο Vigo οι καθηγητές που εκπροσώπησαν τα σχολεία πραγματοποίησαν επισκέψεις-ξεναγήσεις στην πόλη του Vigo και στο λιμάνι της πόλης, στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο φαλαινών στο νησάκι Cangas, στο “Castelo do Castro” και στον αρχαιολογικό χώρο “Villa Romana de Toralla” όπου ενημερώθηκαν για την αρχαία ιστορία της περιοχής αυτής και ξεναγήθηκαν σε μια αρχαία ρωμαϊκή έπαυλη της οποίας οι κάτοικοι ζούσαν από τις αλυκές και την αλιεία.

Τέλος, επισκέφθηκαν το εντυπωσιακό μουσείο για τη θάλασσα “Museo do Mar de Galicia” και το παράπλευρο ενυδρείο. Το Ισπανικό σχολείο “Colegio Labor” φιλοξένησε τις συνεδριάσεις του προγράμματος και παρέθεσε γεύμα με τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Το 6ο Γυμνάσιο εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή του σχολείου και Συντονιστή του προγράμματος κ. Παπαμαργαρίτη Βασίλειο και την εκπαιδευτικό κ. Γάλλου Ζωή.

Μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα που αφορά το έργο “Where do I come from? Roots and Roads to our common history” στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://wheredoicomefromerasmusplus.blogspot.com/ καθώς και στην ιστοσελίδα του 6ου Γυμνασίου Λάρισας: http://6gym-laris.lar.sch.gr/wordpress/category/ka2/where-do-i-come-from/