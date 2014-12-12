Ένα 6χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από το μηχανάκι στο οποίο επέβαινε με την μητέρα του και οδηγούσε ο πατέρας του, αργά το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή του Φυτόκου Νέας Ιωνίας.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο του Βόλου, αλλά κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου λειτουργεί οργανωμένη Παιδοχειρουργική Κλινική.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, το όχημα εξετράπη της πορείας του και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Οι δυο γονείς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, όμως το 6χρονο παιδί τους μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο και αργά το βράδυ το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας όπου και νοσηλεύεται.

gegonotanews.gr