Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος, επισκέφθηκε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η πολιτική προστασία και η ασφάλεια των πολιτών, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πρόβλημα της ευλογιάς και στα μέτρα που λήφθηκαν.

Ο κ. Κουρέτας τόνισε πως η Περιφέρεια πήρε όλα τα δυνατά μέτρα και εφάρμοσε και την μέθοδο ελέγχου στο σάλιο των ζώων, για να «χτυπήσει» στην πηγή την ασθένεια της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που έχει αποδεκατίσει τα κοπάδια των κτηνοτρόφων.

Όπως είπε, η Περιφέρεια βρίσκεται σε διαρκή «συναγερμό» θέτοντας σε εφαρμογή σειρά από μέτρα για την εκρίζωση και την αντιμετώπιση της νόσου και προκειμένου να αποφευχθεί το «lockdown», μετά την προειδοποίηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Σπυρόπουλος ενημερώθηκε και για το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας που για μια ακόμη χρονιά φέτος εξασφάλισε ένα ήσυχο καλοκαίρι από άποψη εκδήλωσης πυρκαγιών, γιατί ο μηχανισμός ήταν σε διαρκή ετοιμότητα, ενώ ένα ισχυρό δίκτυο εθελοντών στηρίζει και στηρίζεται από την Περιφέρεια.

Ο κ. Σπυρόπουλος ενημερώθηκε και για το πρόγραμμα αποκαταστάσεων μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, που εφαρμόζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο οδικό δίκτυο, στα ρέματα και στα ποτάμια της Θεσσαλίας.