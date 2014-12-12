Το Δημαρχείο Μακρυχωρίου και τον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γιώργο Μανώλη επισκέφθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από δύο σχολεία της Ουγγαρίας, που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus plus.

Οι μαθητές προέρχονται από τις πόλεις Közgé και Szeged (Accounting) της Ουγγαρίας, όπου φοιτούν σε επαγγελματικά λύκεια με κατευθύνσεις την οικονομία και τη λογιστική.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του Δημαρχείου και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε τομέα και τον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Λίταινας καλωσόρισαν τους μαθητές, εκφράζοντας τη χαρά τους για την επίσκεψη και τονίζοντας ότι οι νέοι αυτοί αποτελούν τους αυριανούς επαγγελματίες και δημόσιους λειτουργούς της χώρας τους, καθώς το αντικείμενο των σπουδών τους σχετίζεται άμεσα και με τις λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος παρουσίασε συνοπτικά τον Δήμο Τεμπών, αναφέροντας ότι πρόκειται για έναν μεγάλο σε έκταση δήμο, ο οποίος συνδυάζει βουνό και θάλασσα, διαθέτει πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και σημαντικά θρησκευτικά και τουριστικά αξιοθέατα. Κάλεσε, μάλιστα, τους μαθητές να επισκεφθούν και να γνωρίσουν από κοντά τις ομορφιές και τα μνημεία της περιοχής.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε θερμό κλίμα, με κεράσματα από τοπικά προϊόντα του Δήμου Τεμπών και αναμνηστικές φωτογραφίες.