Αφηγητές, μουσικοί, χορωδίες, σαράντα και πλέον άτομα επί σκηνής και η ερασιτεχνική Ομάδα «Λόγος & Μουσική», παρουσιάζουν για τελευταία φορά, το Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο «Με τα φτερά του αρχαγγέλου». Η παράσταση είχε αναβληθεί τον Ιούνη (20/07) λόγω καιρικών συνθηκών,

Συνδιοργανωτές αυτής της παράστασης ο Δασικός Συνεταιρισμός Ομολίου, ο Μορφωτικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Ομολίου «Μαρίνος Αντύπας» και το Δίκτυο Δέλτα Πηνειού Τεμπών.

Συμμετέχουν οι χορωδίες : η Παιδική Χορωδία της Μουσικής Σχολής του δήμου Τεμπών με μαέστρο την Ροδόπη Τσόκανου-Τσόγια (30-35 παιδιά από Αμπελάκια, Γόννους, Μακρυχώρι, Πυργετό και Συκούριο) και η Μικτή Χορωδία του Συλλόγου Γυναικών Ραψάνης με μαέστρο την Κατερίνα Ροκκά (25 μέλη), στο πιάνο η Μαρία Τσούγκρα.

Κείμενα διαβάζουν με τη σειρά που θα εμφανιστούν οι: Δημήτρης Γουγουλιάς, Ελένη Καλαμάρα-Μπέλτσιου και Φλώρα Γαϊτάνου-Γουγουλιά, η οποία είχε και την επιμέλεια των κειμένων.

Θα παίξουν και θα τραγουδήσουν με αλφαβητική σειρά οι μουσικοί της ομάδας: 1. Γλυκερία Ζαφειρίδου-Συρμακέζη - τραγούδι, 2. Ζαχαρίας Γκάνιαρης – τουμπερλέκι-τραγούδι, 3. Χάρης Καραμπέρης - τραγούδι, 4. Παναγιώτης Σδράλης - μπουζούκι 5. Martinos Swinkels - τρομπέτα 6. Ροδόπη Τσόκανου-Τσόγια – πιάνο και 7. Μαρίτσα Τσούμαρη – Γκάνιαρη - κιθάρα – τραγούδι, η οποία είχε και την επιμέλεια των τραγουδιών.

Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα των δήμων Αγιάς και Τεμπών και των Αντιδημάρχων Πολιτισμού Αγιάς, Ευάγγελου Κρανιώτη και Τεμπών, Παναγιώτη Γκατζόγια.

Προσέλευση κοινού : 20:00 – 20:30, Έναρξη Εκδήλωσης : 20:30

Είσοδος ελεύθερη