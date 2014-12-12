Στο "κάδρο" Θεσσαλός κτηνοτρόφος για επιδοτήσεις 770.000 ευρώ το 2024 - Tι απαντά

Τρίκαλα  |  09 Αυγ 2025, 12:46

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Στο "κάδρο" Θεσσαλός κτηνοτρόφος για επιδοτήσεις 770.000 ευρώ το 2024 - Tι απαντά

Δε λέει να κοπάσει η θύελλα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού μετά την περίπτωση της "γαλάζιας" πολιτεύτριας, Καλλιόπης Σεμερτζίδου, στο «κάδρο» μπαίνει ένας ακόμη μεγαλοκτηνορόφος που έλαβε, σύμφωνα με δημοσίευμα της "Εφημερίδας των Συντακτών", επιδοτήσεις ύψους 770.000 ευρώ κατά το έτος 2024

Πρόκειται για τον Τρικαλινό μεγαλοκτηματία Κωνσταντίνο Ούτρα, ο οποίος μιλώντας στο Open δηλώνει αθώος και ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι: «Ελέγχομαι κάθε χρόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν έρχονται ευρωπαικά κλιμάκια και κάνουν ελέγχους στην Θεσσαλία, η μονάδα μου είναι πρότυπη και επειδή δεν υπάρχει άλλη στην Ελλάδα, συνήθως οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ τους έφερναν σε εμένα για έλεγχο, γιατί πληρούσα τους όρους. Δεν έχω, λοιπόν, να φοβηθώ κάτι. Τα δηλώνω όλα και έχω επισημάνει ξανά, αν δείτε τους τζίρους που έχει η μονάδα μου, θα καταλάβετε αν δικαιούμαι ή όχι χρήματα.

Όσον αφορά το δημοσίευμα που τον θέλει να είναι ταγμένος σε κόμμα και να κάνει πολυτελή ζωή, ο ίδιος απαντά στο Open: «Όποιος βρει την υπογραφή μου ότι είμαι γραμμένος σε κάποιο κόμμα και έχω ψηφίσει μία φορά, να μου τη φέρει. Πολυτέλεια... δεν ξέρω... ακόμα σπίτι δικό μου δεν έχω, στου πατέρα μου μένω.» 
trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από newsbomb.gr)
Tags
Facebook Like
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.