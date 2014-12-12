Στο "κάδρο" Θεσσαλός κτηνοτρόφος για επιδοτήσεις 770.000 ευρώ το 2024 - Tι απαντά

Δε λέει να κοπάσει η θύελλα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού μετά την περίπτωση της "γαλάζιας" πολιτεύτριας, Καλλιόπης Σεμερτζίδου, στο «κάδρο» μπαίνει ένας ακόμη μεγαλοκτηνορόφος που έλαβε, σύμφωνα με δημοσίευμα της "Εφημερίδας των Συντακτών", επιδοτήσεις ύψους 770.000 ευρώ κατά το έτος 2024

Πρόκειται για τον Τρικαλινό μεγαλοκτηματία Κωνσταντίνο Ούτρα, ο οποίος μιλώντας στο Open δηλώνει αθώος και ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι: «Ελέγχομαι κάθε χρόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν έρχονται ευρωπαικά κλιμάκια και κάνουν ελέγχους στην Θεσσαλία, η μονάδα μου είναι πρότυπη και επειδή δεν υπάρχει άλλη στην Ελλάδα, συνήθως οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ τους έφερναν σε εμένα για έλεγχο, γιατί πληρούσα τους όρους. Δεν έχω, λοιπόν, να φοβηθώ κάτι. Τα δηλώνω όλα και έχω επισημάνει ξανά, αν δείτε τους τζίρους που έχει η μονάδα μου, θα καταλάβετε αν δικαιούμαι ή όχι χρήματα.