H Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ, με την υποστήριξη της τοπική κοινότητας Μελισσοχωρίου, διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με την KLAVDIA, την αγαπημένη ερμηνεύτρια που έκλεψε τις εντυπώσεις στη Eurovision και κατέκτησε τις καρδιές του κοινού με τη μοναδική της φωνή και παρουσία!

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της κοινότητας, κάτω από τον ουρανό του Σεπτεμβρίου, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30. Είναι η τρίτη από τις μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου με δωρεάν είσοδο όπως πάντα!

Ζήστε μια μαγική συναυλία γεμάτη συναίσθημα, ρυθμό και σύγχρονους ήχους. Στο Μελισσοχώρι θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε μαζί την τελευταία νότα του καλοκαιριού!