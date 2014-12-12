Οι μαθητές/τριες της ΣΤ τάξης του 33ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της δράσης «Η Λάρισα την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου», επισκέφτηκαν το μουσείο Εθνικής Αντίστασης.

Μέσα από την ξενάγηση της κ. Παναγούλη -την οποία ευχαριστούμε πολύ- είχαν την ευκαιρία, να δουν αντικείμενα των Ελλήνων αγωνιστών που πάλεψαν για να νικήσουν το φασισμό, διεκδικώντας την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του έθνους.