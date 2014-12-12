Το πρώτο κουδούνι χτύπησε σε όλα τα σχολεία της Θεσσαλίας, με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα να δίνει το «παρών» στο Μουσικό Λάρισας, όπου τον υποδέχτηκε η διευθύντρια κ. Αθηνά Μήλιου.

Ο Περιφερειάρχης μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη κ. Μαρία Γαλλιού, βρέθηκε στο σχολείο για να ευχηθεί σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μία καλή νέα σχολική χρονιά, γεμάτη υγεία, χαμόγελα και δύναμη. Ο κ. Κουρέτας εξομολογήθηκε στα παιδιά πως «και ο ίδιος ως γονιός έχει περάσει χαρές και αγωνίες στις πόρτες του σχολείου, καθώς από εκεί αποφοίτησε η δική του κόρη πριν 13 χρόνια».

Το μήνυμα που έστειλε στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς είναι ότι «τα παιδιά πρέπει να μιλούν , να μην τα σταματά κανείς». Μάλιστα επικαλέστηκε τον Πολ Βαλερύ, τον Γάλλο διανοούμενο ο οποίος είχε γράψει πως «οι άνθρωποι αυτό που δείχνουν τους κάνει και ξεχωρίζουν. Και αυτό που κρύβουν τους κάνει και μοιάζουν», για να δώσει έμφαση στην ανάγκη ελευθερίας της έκφρασης και της διαφορετικότητας.

Ο κ. Κουρέτας έδωσε έμφαση σε αυτή την διαφορετικότητα που διαπερνά και τα Μουσικά Σχολεία, λέγοντας απευθυνόμενος στα παιδιά πως «θα εκτιμήσουν τα εφόδια που θα λάβουν όταν βγουν ζωή, όταν ακολουθήσουν τον δρόμο των σπουδών και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Το Μουσικό Σχολείο, είναι κάτι σπουδαίο και θα το εκτιμήσετε αργότερα», δήλωσε χαρακτηριστικά και ευχήθηκε «καλή σχολική χρονιά σε όλους».