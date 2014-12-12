Κατά μια ολόκληρη πόλη, ή κατά 58.449 άτομα, μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσμός της χώρας πέρυσι, καθώς οι θάνατοι υπερτέρησαν για ένα ακόμη έτος των γεννήσεων.

Η χώρα συνεχίζει να βυθίζεται σε ένα δημογραφικό αδιέξοδο με τις γεννήσεις να μειώνονται δραματικά και τους θανάτους να παραμένουν σχεδόν διπλάσιοι.

Κατά το 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι γεννήσεις ανήλθαν σε 68.467, σημειώνοντας μείωση 4,2% σε σχέση με το 2023.

Παράλληλα, οι θάνατοι έφτασαν τους 126.916, μειωμένοι μεν κατά 0,9% από την προηγούμενη χρονιά, αλλά παραμένοντας υπερδιπλάσιοι σε σχέση με τις γεννήσεις.

Η εικόνα στη Θεσσαλία

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στη Θεσσαλία με 4.210 γεννήσεις, το 2024, μειωμένες κατά 5,6% σε σχέση με το 2023, ενώ οι θάνατοι ανήλθαν σε 8.979 (παραπάνω από διπλάσιοι) μειωμένοι κατά 5,3% σε σχέση με πέρυσι.

Για τις γεννήσεις η εικόνα ανά νομό έχει ως εξής: Καρδίτσα 592 (-4,2), Λάρισα 1.800 (-2,7), Μαγνησία και Σποράδες 1.181 (-5,9), Τρίκαλα 637 (-13,6%).

Για τους θανάτους η εικόνα ανά νομό έχει ως εξής: Καρδίτσα 1.665 (-2,9), Λάρισα 3.216 (-3,4), Μαγνησία και Σποράδες 2.278 (-8,7), Τρίκαλα 1.820 (-6,1).

Την ίδια στιγμή, τα διαζύγια αυξάνονται, αποτυπώνοντας μια κοινωνία που γερνά, συρρικνώνεται και αλλάζει ριζικά τον οικογενειακό της χάρτη.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr





