Μεγάλη τιμή και ευλογία για την Χορωδία «musicArte» του Μουσικού Συλλόγου Ελασσόνας στην Κωνσταντινούπολη, την βασιλίδα των πόλεων, κατά την πενθήμερη επίσκεψη της την περασμένη εβδομάδα 4-9 Σεπτεμβρίου 2025.

Η 40 μελής αποστολή με τις ευλογίες και την συμπαράσταση του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ελασσόνας κ. Χαρίτωνα έγινε δεκτή το μεσημέρι του Σαββάτου στο Φανάρι, την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και έλαβε την ύψιστη πατριαρχική ευχή και ευλογία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος καλωσόρισε πατρικά όλα τα μέλη της αποστολής και αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την επαρχία Ελασσόνας. Σημείωσε ότι θυμάται με συγκίνηση την πολυήμερη πριν χρόνια επίσκεψή Του στην πόλη της Ελασσόνας και τις Ιερές Μονές της καθώς και την εγκάρδια υποδοχή και φιλοξενία που του επιφυλαχθεί από τον λαό και τον κλήρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνας. Επίσης εξέφρασε την χαρά και ικανοποίησή του για το σημαντικό επιτελούμενο ποιμαντορικό έργο του Μητροπολίτη Ελασσόνας κ Χαρίτωνα καθώς η Ι. Μητρόπολη Ελασσόνας ανήκει πνευματικά στις Νέες Χώρες.

Η μικτή χορωδία musicArte παρουσίασε, στην Αίθουσα του Θρόνου ενώπιον του Παναγιώτατου, ένα 30λεπτομουσικό πρόγραμμα “acapella” με ύμνους και αποσπάσματα της Θείας Λειτουργίας σύμφωνα με το βυζαντινό τυπικό σε εναρμονίσεις των Θ. Πολυκράτη, Π. Γλυκοφρύδη, Ν. Μάντζαρου και Θ. Παπακωνσταντίνου καθώς και παραδοσιακά τραγούδια της Θεσσαλίας, του Αιγαίου και της Πόλης,υπό τη διεύθυνση και τετράφωνη χορωδιακή επεξεργασία του μαέστρου Κωνσταντίνου Μάτη.

Κατόπιν ο Παναγιώτατος συγκινημένος συνεχάρη τους χορωδούς και τον μαέστρο για την εξαιρετική τους απόδοση, εξήρε τον ζήλο τους για την εκκλησιαστική και παραδοσιακή μουσική και έδωσε προσωπικά στον καθένα την ύψιστη πατριαρχική ευχή και ευλογία μαζί με έναν αναμνηστικό σταυρό και την εικόνα της Θεοτόκου.

Εκ μέρους του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ελασσόνας κ. Χαρίτωνα ο μαέστρος Κωνσταντίνος Μάτης προσέφερε στον Παναγιώτατο τοπικά προϊόντα της Επαρχίας Ελασσόνας, ενώ ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ελασσόνας και μέλος της χορωδίας κ. Αστέριος Δημουλάς, εκ μέρους του Δημάρχου Ελασσόνας κ. Νικόλαου Γάτσα, επέδωσε συλλεκτικό πορσελάνινο πιάτο με το τοξωτό γεφύρι της πόλης και βιβλία σχετικά με την επαρχία.

Ακολούθως ολόκληρη η αποστολή συνόδευσε τον Παναγιώτατο στον ιστορικό Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου όπου και πραγματοποιήθηκε χοροστατούντος του Ιδίου η Ακολουθία του Εσπερινού του Σαββάτου.

Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές της αποστολής ήταν η επίσκεψη και ο εκκλησιασμός στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης στα Πριγκηπόννησα, όπου αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής στον Ι. Ναό της Αγίας Τριάδος η χορωδία έψαλε ενώπιον του Ηγουμένου και των υπολοίπων πατέρων της Μονής. Επίσης στην Παναγία των Βλαχερνών η αποστολή έψαλε με κατάνυξη τον Ακάθιστο Ύμνο καθώς και στην Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής του Μπαλουκλί. Αποκορύφωμα όλων η επίσκεψη στο εσωτερικό του μεγαλοπρεπούς Ι.Ν. της Αγίας Σοφίας και στο ιστορικό κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στον πρώτο λόφο.

Τα μέλη της αποστολής κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην πανέμορφη Πόλη επισκέφθηκαν τα σημαντικότερα μνημεία και αξιοθέατα της περιοχής καθώς περιηγήθηκαν στις αγορές μπαχαρικών και τα παζάρια, στα σοκάκια στην περιοχή του Φαναρίου, στις κατηφόρες του Πέρα και του Γαλατά με έντονα ακόμη τα ελληνικά στοιχεία.

Επίσης είχαν την ευκαιρία να διαβούν στην ασιατική πλευρά μέσω της τεράστιας γέφυρας του Βοσπόρου και να κάνουν κρουαζιέρα θαυμάζοντας «από θαλάσσης» το μέγεθος και τον πλούτο της Πόλης στις ακτές της Θάλασσας του Μαρμαρά την Προποντίδα, στα στενά του Βοσπόρου και του Κεράτιου κόλπου.