Το Παγκόσμιο Συνέδριο Our Oceans, θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας για πρώτη φορά από τις 18 μέχρι τις 19 Απρίλη 2024, στον Πόρο. Ογδόντα είναι μέχρι στιγμής οι Συμμετέχοντες από 49 οργανισμούς, 20 κοινότητες στην Ελλάδα και 12 χώρες από 4 ηπείρους.

Το Δίκτυο Δέλτα Πηνειού – Τεμπών, θα εκπροσωπήσουν οι Νίκος Ρήγας και Ακρινή Αλεξάνδρου ενώ πριν λίγες μέρες το Δίκτυο έχει υπογράψει το κείμενο ΣΩΣΤΕ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ.

Παράλληλα χθες 16 Απρίλη 2024 στις 5 το απόγευμα στην είσοδο του πάρκινγκ του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έγινε συγκέντρωση διαμαρτυρίας όπου συμμετείχαν συλλογικότητες, ομάδες, οργανώσεις για την προστασία της θάλασσας, αλλά και όλος ο κόσμος της οικολογίας και της φιλοζωίας, για να στείλουν όλοι μαζί το μήνυμα ότι ζητάμε καθαρές, ζωντανές, υγιείς θάλασσες.

Η ανακοίνωση των διοργανωτών έχει ως εξής:

Σώστε τις Ελληνικές Θάλασσες

«Οι ελληνικές θάλασσες αποτελούν κοιτίδα του πολιτισμού και ένα από τα σημαντικότερα εναπομένοντα hot spot βιοποικιλότητας της Μεσογείου. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν υποβαθμιστεί δραματικά από τη ρύπανση, τον εντατικό τουρισμό και την υπεραλίευση. Σήμερα δέχονται το τελειωτικό χτύπημα από τρεις νέες δραστηριότητες που τις οδηγούν σε μη αναστρέψιμη καταστροφή. Αυτές είναι :

α) Εξορύξεις υδρογονανθράκων. Η Ελληνική Τάφρος αποτελεί οικοσύστημα κρίσιμης σημασίας για τα απειλούμενα θηλαστικά και κητώδη της Μεσογείου (σύμφωνα με IMMA και ACCOBAMS6). Οι σχεδιαζόμενες εξορύξεις υδρογονανθράκων θα την μετατρέψουν από διεθνώς προστατευτέο βιότοπο σε ένα ακόμα νεκρό θαλάσσιο οικοσύστημα. β) Θαλάσσια αιολικά πάρκα. Χωροθετούνται σε παράκτιες θαλάσσιες ζώνες των νησιών του Αιγαίου, του Ιονίου και της ηπειρωτικής χώρας για λόγους καθαρά επιχειρηματικούς, δεδομένου ότι η χώρα μας έχει ήδη καλύψει τις σχετικές ενωσιακές της υποχρεώσεις. Και τούτο, παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επισημάνει σε πρόσφατη Έκθεσή του (2023) ότι οι σημαντικές επιπτώσεις των θαλάσσιων αιολικών πάρκων σε σχέση με τον εκτοπισμό ειδών, τη μεταβολή στη δομή των πληθυσμών και τα μεταναστευτικά τους μοτίβα, την υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων κ.λπ. δεν έχουν ακόμα εκτιμηθεί.

γ) Υδατοκαλλιέργειες. Χωροθετούνται και λειτουργούν εντατικά στις παράκτιες περιοχές όλης της χώρας, ακόμα και σε περιοχές Natura. Καταστρέφουν τα λιβάδια Ποσειδωνίας, ρυπαίνουν και υποβαθμίζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα, απειλούν τον τουρισμό και αλλοιώνουν την παραδοσιακή οικονομία και τον τρόπο ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Οι παραπάνω δραστηριότητες αδειοδοτούνται κατά πλήρη παράβαση των αρχών της πρόληψης, της προφύλαξης και του σεβασμού της φέρουσας ικανότητας, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για παράβαση της υποχρεώσεώς της για την προστασία των περιοχών Natura. Παράλληλα, έχει κινηθεί εναντίον της η διαδικασία παραπομπής ενώπιον του ΔΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση θέσπισης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού»

Την ανακοίνωση υπογράφουν :

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος – Chamber for Environment and Sustainability • Πανελλαδική Συνέλευση για την προστασία της Ελληνικής Τάφρου – Panhellenic Assembly for the Protection of the Hellenic Trench

Πανελλήνιο Δίκτυο οικολογικών Οργανώσεων – Panhellenic Network of Ecological Organizations • Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία – Hellenic Animal Welfare Federation • Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ελυμνίων Εύβοιας ΜΑΚΙΣΤΟΣ – MAKISTOS Cultural-Environmental Assocuation of Limni, Evia Island

Επιτροπή Αγώνα Δήμου Ξηρομέρου, Κάλαμου και Καστού, ενάντια στην ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας

Δίκτυο Δέλτα Πηνειού και Τεμπών.