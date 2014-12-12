Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η Παιδοχειρουργική Κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας μετά την απόφαση μεταφοράς της από το ΓΝΛ.

Στη σχετική ενημέρωση από τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτη Σερέτη, αναφέρονται τα εξής:

"Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 1η Οκτωβρίου 2025 ξεκινά η λειτουργία της Κλινικής Χειρουργικής Παίδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας δυναμικότητας οκτώ (8) κλινών.

Η έναρξη λειτουργίας της Χειρουργικής Παίδων στο ΠΓΝ Λάρισας, της μοναδικής κλινικής Χειρουργικής Παίδων στην 5η ΥΠΕ, επιτεύχθηκε με τη μεταφορά της αντίστοιχης κλινικής του Γ. Ν. Λάρισας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η μεταφορά αφορά τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα για την επάνδρωση της Χειρουργικής Παίδων στοΠΓΝΛάρισας μετακινήθηκαν από το ΓΝ Λάρισας τέσσερα (4) άτομα ιατρικό προσωπικό (1 Διευθυντής, 2 Επιμελητές Α’, 1 Επικουρικός) και δέκα τέσσερις (14) Νοσηλεύτριες.

Την ευθύνη της επιστημονικής λειτουργίας της Κλινικής Χειρουργικής Παίδων έχει ο επίκουρος καθηγητής κος Κεπερτής Χρυσόστομος.

Στόχος της μεταφοράς της Χειρουργικής Παίδων από το Γ.Ν. Λάρισας στο ΠΓΝ Λάρισας είναι η Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Υγείας για το Παιδί από το ΠΓΝ Λάρισας για ηλικίες από 0 έως 15 ετών.

Επομένως οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το ΠΓΝ Λάρισας και θα αφορούν στο παιδί περιλαμβάνουν:

- 36 κλίνες Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική

- 3 κλίνες Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (υπό κατασκευή)

- 6 κλίνες Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Παίδων

- 30 κλίνες Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

- 8 κλίνες Χειρουργικής Παίδων

Επιπλέον, λειτουργούν τα ακόλουθα Ιατρεία:

Τακτικό Παιδιατρικό & Απογευματινό Παιδιατρικό Ιατρείο

Επειγόντων

Παιδοπνευμονολογίας

Παιδοαλλεργιολογικό

Παιδογαστρεντερολογικό

Παιδονευρολογικό

Αναπτυξιολογικής Παιδιατρικής

Ιατρείο νεογνικής, παιδιατρικής και εφηβικής ενδοκρινολογίας

Ιατρείο συγγενών λοιμώξεων

Ιατρείο ανώδυνου τοκετού – μητρικός θηλασμός

Ιατρείο Παρακολούθησης νεογνών υψηλού κινδύνου

Τακτικό Παιδοχειρουργικό Ιατρείο

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο της πλήρους ανακαίνισης της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής και της ΜΑΦ Παίδων μέσω του ΤΑΙΠΕΔ."