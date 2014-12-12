Η ακτοπλοϊκή σύνδεση των Βορείων Σποράδων με τον Βόλο κατά τη χειμερινή περίοδο απασχόλησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας, που συνεδρίασε χθες στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Σκιάθου «Μπούρτζι».

Η Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει το αίτημα των Δήμων Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου για διατήρηση του θερινού δρομολογίου σύνδεσης των νησιών σε όλη τη διάρκεια του έτους, μετά από πρόταση του Δημάρχου Σκιάθου Θοδωρή Τζούμα.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας και Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς κατά την εισήγησή του τόνισε ότι η ΠΕΔ Θεσσαλίας θα ενώσει τη φωνή της με το αίτημα των τοπικών κοινωνιών των Βορείων Σποράδων και θα παρέμβει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με επιστολή, ώστε να συνεχιστεί η εκτέλεση του δρομολογίου με ταχύπλοο σκάφος σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Η επιστολή, όπως επισήμανε, θα περιλαμβάνει και τις προτάσεις του Δημάρχου Νοτίου Πηλίου, Μιχάλη Μιτζικού, για σύνδεση σε πρώτη φάση του λιμανιού του Πλατανιά - και σε δεύτερη φάση του λιμανιού στον Κατηγιώργη - με το νησί της Σκιάθου.

Η στήριξη του αιτήματος ελήφθη με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας.

Νωρίτερα ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θεοδωρής Τζούμας, τόνισε ότι με τον περιορισμό των δρομολογίων στις αρχές του Οκτωβρίου, οι κάτοικοι των νησιών αναγκάζονται σε τουλάχιστον διήμερη διαμονή στο Βόλο, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις διάφορες ανάγκες τους, οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν σε θέματα υγείας.

Από την πλευρά του οΠρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου, Άγγελος Ξηντάρης, αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα των Σποράδων, που, όπως είπε, παρότι ανήκουν διοικητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ωστόσο αντιμετωπίζουν διαχρονικά σωρευτικά προβλήματα που πηγάζουν από τη νησιωτικότητα, τη γεωγραφική τους απομόνωση και την εποχικότητα της οικονομίας τους.

Ρ. Καραλαριώτου: Ουσιαστική συνεργασία με τους Δήμους

Μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίστηκε παρουσία της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος, Ρένας Καραλαριώτου, η οποία εξέφρασε τη θέλησή της για την εκκίνηση ουσιαστικής συνεργασίας ανάμεσα στους Δήμους και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Συνάμα, τόνισε ότι κατανοεί πλήρως τις ανάγκες, τις αγωνίες και τα προβλήματα των Δήμων και θεωρεί ότι με αυτή τη λογική, εάν μπει ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας, θα περιοριστούν τα προβλήματα και θα αποφεύγονται εντάσεις. Στόχος το όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Σήμερα η ημερίδα

Σήμερα Σάββατο η Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας ανοίγει τον διάλογο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων με επίκεντρο τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, με ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Σκιάθου «Μπούρτζι».

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

10:45 - 11:00 Προσέλευση Προσκεκλημένων

11:00 – 11:10 Χαιρετισμός Δημάρχου Δήμου Σκιάθου κ. Θεόδωρου Τζούμα

11:10 – 11:30 Χαιρετισμοί Επισήμων

11:30– 11:40 Έναρξη εργασιών Ημερίδας από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας και Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Νικόλαο Σακκά

11:40– 12:00 «ΟΔΥΘ: ένας καινοτόμος οργανισμός για την διαχείριση των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας τον 21ο αιώνα»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Νικόλαος Δέρκας, Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Α.Ε., Αντιπρύτανης Καθηγητής, Γεωργικής Υδραυλικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

12:00– 12:20 «Διαχείριση αρδευτικού νερού σε συνθήκες λειψυδρίας»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Αθανάσιος Κορκόβελος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Α.Ε.

12:20– 12:55 Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις

12:55– 13:00 Αποφώνηση ημερίδας από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Νικόλαο Σακκά

Η ημερίδαθα μεταδοθεί επίσης ζωντανάαπό το παρακάτω link:

https://www.youtube.com/watch?v=WATPoCRKK5c