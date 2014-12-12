Ο Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Νομού Λάρισας σε ανακοίνωσή του εκφράζει την αλληλεγγύη του στους καθαριστές και καθαρίστριες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, καθώς και στο Σωματείο τους, που αγωνίζονται ενάντια στις απολύσεις και τη μη ανανέωση των συμβάσεων εργασίας.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση:

“Η συμβολή τους είναι ανεκτίμητη. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και καθημερινό μόχθο, διασφαλίζουν την καθαριότητα και την υγιεινή στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της περιοχής, αποτελώντας ουσιαστικό στήριγμα για την εύρυθμη λειτουργία του και την προστασία της υγείας όλων μας.

Ως Σύλλογος στεκόμαστε στο πλευρό τους και δηλώνουμε ότι οι ανάγκες σε κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η καθαριότητα, πρέπει να καλύπτονται με σταθερή και αξιοπρεπή εργασία, προς όφελος των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Στηρίζουμε την κινητοποίηση που καλεί το Σωματείο Καθαριστών – Καθαριστριών την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10:15 π.μ., στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο αγώνας τους είναι κοινός αγώνας”.