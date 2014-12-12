Στο νεότευκτο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας θα στεγαστεί το τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Ελασσόνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας δίνοντας τέλος στην αναζήτηση για την εξεύρεση στέγης για την εν λόγω υπηρεσία.

Με επιστολή του ο Περιφερειάρχης Δημ. Κουρέτας ευχαρίστησε τον δήμαρχο κ. Ν. Γάτσα αναφέροντας τα εξής:

“Η απόφασή σας αυτή αντικατοπτρίζει την κοινή άποψή μας, ως δημόσιοι λειτουργοί για συνεργατισμό, για την από κοινού εξεύρεση λύσεων, την συλλογική προώθηση και ανάπτυξη του γεωργικού τομέα και την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου”.