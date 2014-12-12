Τουλάχιστον 5-7 εγκληματικές οργανώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ (σύμφωνα με τα ΝΕΑ και τον Βασίλη Λαμπρόπουλου) στις οποίες συμμετείχαν επιδοτούμενοι, «μεσάζοντες» για την παραγωγή πλαστών στοιχείων, υπεύθυνοι τοπικών Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) όπως και κάποιων αγροτικών συνεταιρισμών αλλά και στελέχη του Οργανισμού, μπαίνουν πλέον στο «στόχαστρο» της ΕΛ.ΑΣ. και κυρίως της Οικονομικής Αστυνομίας του ελληνικού FBI αλλά και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. έστρεψαν το ενδιαφέρον τους σε περιπτώσεις όπως αυτή ιδιοκτήτη συνεργείων στην Εύβοια που εμφανιζόταν να έχει πολλά αγροτεμάχια σε δασικές περιοχές και να λαμβάνει σημαντικές επιδοτήσεις, μίας 72χρονης από την Κοζάνη που φαίνεται να είχε δεκάδες αγροτεμάχια και να εισέπραξε επιδοτήσεις μέσα σε πέντε χρόνια 920.000 ευρώ αλλά και μιας άλλης γυναίκας στη Θεσσαλία που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 1,5 εκατ. ευρώ (υπολογίζεται ότι τα μισά από αυτά δεν τα δικαιούτο).

Τα στελέχη των διωκτικών αρχών επικεντρώνονται στο «μοίρασμα» σε δεύτερη φάση των χρημάτων που κατέθεσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ψευτο-δικαιούχων προκειμένου να βρεθεί ποιοι υποκρύπτονταν πίσω από τους επιδοτούμενους-«βιτρίνα». Ακόμη στο στόχαστρο είναι ορισμένοι υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων που θεωρείται ότι δημιουργούσαν «γέφυρα» διαφθοράς με τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ ήδη δύο από αυτούς στη Φθιώτιδα και στη Λάρισα έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως για απάτες με βοσκοτόπια. Σημειώνεται ότι επτά ακόμη δίκες για απάτη με ιδιώτες κατηγορουμένους έχουν προγραμματιστεί έως το τέλος του 2025.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η Κρήτη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από το 80% των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων έχει δοθεί σε κατοίκους του νησιού, ενώ για αυτόν τον λόγο υπάρχουν σημαντικά στοιχεία ερευνών του τοπικού γραφείου κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

