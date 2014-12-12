Ο Δήμαρχος Tεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, παρευρίσκεται και παρακολουθεί τις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη.

Το συνέδριο της ΚΕΔΕ αποτελεί την κορυφαία συλλογική διαδικασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ένα θεσμικό βήμα διαλόγου και κατάθεσης προτάσεων για το παρόν και το μέλλον των Δήμων της χώρας.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, θα αναπτυχθούν κρίσιμες θεματικές ενότητες, όπως οι θεσμικές αρμοδιότητες των Δήμων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη, τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, η κοινωνική πολιτική και η ισότητα, καθώς και ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, την ενέργεια, την τουριστική ανάπτυξη και τη διαχείριση κρίσεων.

Με αφορμή τη συμμετοχή του, ο Δήμαρχος κ. Μανώλης δήλωσε: «Η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες. Μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία, μπορούμε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα των Δήμων, να αξιοποιήσουμε τα νέα εργαλεία που διαθέτουμε και να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον των τοπικών μας κοινωνιών με όραμα, ευθύνη και καινοτομία.»