Στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου, θα συμμετέχει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος.

Το συνέδριο της ΚΕΔΕ, που συμπίπτει χρονικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη διαμόρφωση του Νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, αποτελεί μια κομβική, χρονικά, συνάντηση των εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και των Δήμων της χώρας για το παρόν και το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ, ο κ. Μαμάκος θα είναι εισηγητής στη θεματική ενότητα «Θεσμικά, Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Τεχνητή Νοημοσύνη», στην οποία θα είναι ομιλητής, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Το όραμά μας για την Αυτοδιοίκηση του 2030 θέτει ως προτεραιότητες τη συν-διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη που προκρίνει, μεταξύ άλλων, την αύξηση των πόρων της Αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση των Δήμων με νέο προσωπικό, αλλά κυρίως την αξιοποίηση, προς όφελος των πολιτών, των μεγάλων ευκαιριών που δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις και η τεχνητή νοημοσύνη.

Καλούμαστε, ως ο πιο κοντινός στον πολίτη θεσμός, να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις για πόλεις ψηφιακές, “έξυπνες”, “πράσινες” , βιώσιμες και ανθεκτικές στις απειλές της κλιματικής κρίσης. Μόνον έτσι μπορούμε να αναβαθμίσουμε το αναπτυξιακό μας αποτύπωμα, ώστε να αποτελούμε τον ισχυρό μοχλό για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και πολλαπλασιαστή ισχύος για την εθνική προσπάθεια αναπτυξιακής επανεκκίνησης».

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, θα τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του στον Δήμο Λαρισαίων ο Αντιδήμαρχος, κ. Δημήτριος Λεωνιδάκης.