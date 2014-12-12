Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων επισκέφθηκε ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, προκειμένου να δει από κοντά τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Μαζί με τους αντιδημάρχους κ.κ. Σοφία Χατζηπλή και Νίκο Γκατζόγια, ο Δήμαρχος ενημερώθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος από την Διευθύντρια του Σχολείου κ. Φωτεινή Τουρσουνίδου και τον Υποδιευθυντή κ. Απόστολο Τριανταφυλλόπουλο.

Μετά την επίσκεψή του, ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου τόνισε:

«Η βελτίωση των σχολικών υποδομών είναι για εμάς βασική προτεραιότητα. Θέλουμε τα παιδιά να φοιτούν σε ασφαλή, λειτουργικά και καλαίσθητα σχολικά κτίρια, που θα ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία και θα αναβαθμίζουν την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία για τον τόπο μας και θα την αξιοποιήσουμε στο έπακρο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας».

Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, υλοποιείται χάρη στη δωρεά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και αφορά παρεμβάσεις σε 426 σχολικές μονάδες, σε 245 δήμους και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Οι παρεμβάσεις στα σχολεία αφορούν στην ανακαίνιση χώρων υγιεινής, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, καθώς και άλλες βελτιώσεις που αναβαθμίζουν αισθητά το σχολικό περιβάλλον.

Αποτελεί το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα που αφορά μαζικές ανακαινίσεις και βελτιώσεις των υποδομών δημοσίων σχολείων, πέρα από τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία που αξιοποιούνται για νέες σχολικές μονάδες ή για την αναβάθμιση υφιστάμενων.