Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Φορέα Χρήστος Γιακουβής συμμετείχε την Τρίτη 30/9/2025 στις εργασίες του 2ου AgriBusiness Forum, σε μία εφ’ όλης της ύλης συνάντηση για “Το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα της Θεσσαλίας στην ψηφιακή & πράσινη εποχή”.

Το συνέδριο διεξήχθη στη Δημοτική Πινακοθήκη της Λάρισας (30/9-2/10/2025) και αποτελεί την κορυφαία έκφραση στην αγροτεχνολογία και κόμβο δικτύωσης, προώθησης συνεργασιών και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Ο κ. Γιακουβής πήρε μέρος ως ομιλητής στις εργασίες της 2ης συνεδρίας με τίτλο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και στάθηκε ιδιαίτερα στις καταστροφές που βίωσε η περιοχή της Θεσσαλίας τα τελευταία χρόνια, με τον Daniel και τον Elias, τις ζωονόσους με την πανώλη πέρυσι και την ευλογιά των αιγοπροβάτων φέτος, την ερημοποίηση του εδάφους και τη μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, προβλήματα που ταλαιπωρούν σημαντικότατη μερίδα παραγωγών ή επιχειρήσεων και πρόσθεσε: «Το συνέδριο διεξάγεται σε μία περίοδο όπου η επιχειρηματικότητα όπως και ο πρωτογενής τομέας βιώνουν -χρόνια τώρα- μία μεγάλη κρίση. Το συνέδριο αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία για να διεξαχθεί ένας γόνιμος διάλογος που θα δώσει τις κατευθύνσεις, προκειμένου να επιστρέψουμε σε αναπτυξιακή τροχιά».

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου τόνισε ότι η υπεύθυνη – βιώσιμη επιχειρηματικότητα είναι ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας που δεν αποσκοπεί μόνο στο κέρδος αλλά συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική προστασία, ουσιαστικά δηλαδή εστιάζει στον αντίκτυπο που έχει η επιχείρηση στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Αναφέρθηκε σε δράσεις του Επιμελητηρίου που βοηθούν την επιχειρηματικότητα όπως η εξωστρέφεια , η ενημέρωση για την αξιοποίηση των πόρων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και σε πρακτικές, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η δίκαιη μεταχείριση εργαζομένων και η κοινωνική εταιρική ευθύνη. Όλα τα παραπάνω αποτελούν προϋποθέσεις που στοιχειοθετούν τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα.

Τέλος, κατέληξε ότι η υπεύθυνη – βιώσιμη επιχειρηματικότητα δεν αποτελεί πλέον μία επιλογή «πολυτέλειας», αλλά μια αναγκαιότητα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να «υπάρχουν» και στο μέλλον. Κοινός τόπος όλων άλλωστε, όπως τόνισε, είναι η επόμενη ημέρα για τον αγροτοδιατροφικό τομέα, ξεπερνώντας και γεφυρώνοντας όλες τις αντιξοότητες και διαφορές που προκύπτουν στην πορεία προς μία πράσινη και αυτάρκη ανάπτυξη.