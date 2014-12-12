Νωρίς το πρωί σήμερα Τρίτη 14/10/25 αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών και στελεχών της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet βρέθηκε στο 42ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας ανταποκρινόμενη σε πρόσκληση της διεύθυνσης και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.

Παρόντες ήταν οι ποδοσφαιριστές Θανάσης Παπαγεωργίου, Σάββας Μούργος, Λαυρέντης Κοσσονού, Πέτρος Μπαγκαλιάνης, ο γενικός αρχηγός Βαγγέλης Νάστος, ο υπεύθυνος Scouting Πέτρος Καριάτογλου, ο υπεύθυνος Επικοινωνίας Δημήτρης Πετρωτός και ο υπεύθυνος Μarketing & Δημ. Σχέσεων Αποστόλης Νταϊλιάνης όπου μαζί με τον αρχηγό της ομάδας έκαναν την παρουσίαση και μίλησαν στα παιδιά για την ιστορική διαδρομή και τις αξίες που πρεσβεύει η «βασίλισσα του κάμπου».

Aναφέρθηκαν επίσης στην σπουδαιότητα της άσκησης και της σωστής υγιεινής διατροφής, στην πειθαρχία και στο καθημερινό πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών, στα οφέλη που αποκτούν από μικρά τα παιδιά αν αθλούνται και σωματικά και στη νοοτροπία κατά την εξέλιξή τους. Γενικότερα τονίστηκαν οι αξίες που προάγει ο αθλητισμός, όπως ο σεβασμός, η ομαδικότητα και το «ευ αγωνίζεσθαι».

Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό και συμμετείχαν με χαρά από την πρώτη στιγμή κάνοντας υποδοχή με συνθήματα. Ήρθαν κοντά με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ Novibet, έθεσαν ερωτήματα, απορίες κι έβγαλαν πολλές φωτογραφίες σε ένα ευχάριστο κλίμα και άκρως ενθαρρυντικό για τους αθλητές μας. Οι μαθητές τραγούδησαν δυνατά τον ύμνο της ομάδας μας και στο τέλος έλαβαν αυτόγραφα.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΕ ευχαρίστησαν θερμά για την φιλοξενία την δ/ντρια κα Αποστολάκη, όλους τους εκπαιδευτικούς, τον σύλλογο διδασκόντων και το σύνολο των ανθρώπων που απαρτίζουν τον πολύ δημιουργικό σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 42ου Δημοτικού Σχολείου. Το ραντεβού δόθηκε για την μεγάλη αναμέτρηση του Σαββάτου 18/10 (17:00) με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο AEL FC ARENA.