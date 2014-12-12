Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet σε ανακοίνωσή της επισημαίνει πως «αναλαμβάνει τη πρωτοβουλία να συγκαλέσει έκτακτη ευρεία σύσκεψη με μοναδικό θέμα το γηπεδικό της ΑΕΛ Novibet, στην οποία θα συμμετέχουν σύσσωμα: το Δ.Σ. της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, το Δ.Σ. της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ και το Δ.Σ. της επίσημης «λέσχης φιλάθλων αθλητικής ένωσης Λάρισας Α.Ε.Λ. Θύρα 1».

Η παρουσία του συνδέσμου «λέσχης φιλάθλων Αθλητικής Ένωσης Λάρισας Α.Ε.Λ. Θύρα 1», θα είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα.

Στην ευρεία σύσκεψη θα παρατεθούν αναλυτικά στοιχεία που αφορούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του γηπεδικού προβλήματος της μεγάλης ομάδας και θα ακουστούν απόψεις και εισηγήσεις προς άμεση υλοποίηση.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet έχει επίσης την τιμή να καλέσει σύσσωμο το δημοσιογραφικό κοινό και τα ΜΜΕ, να παραστούν και να αναδείξουν με τη σειρά τους αυτό το μείζον αθλητικό και κοινωνικό ζήτημα, τόσο για την πόλη της Λάρισας όσο και για τους απανταχού φιλάθλους της ιστορικής ΑΕΛ Novibet.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00, στο JOIST Πάρκο Καινοτομίας, λόγω έκτακτων εργασιών στον Πολυχώρο Τέχνης Εκδόσεων Πρεβέντη.

Η ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό για αυτή την πρώτη θεσμική συνάντηση μεταξύ των φορέων δεν θα είναι εφικτή, αλλά θα υπάρχει απευθείας μετάδοση όλης της σύσκεψης από το site της ForMedia.gr σε live streaming.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet δεσμεύεται να οργανώσει εντός του 2025 ανοικτή συνέλευση με θέμα το γηπεδικό και με ελεύθερη είσοδο και συμμετοχή όλων των πολιτών της Λάρισας».