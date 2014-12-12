Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Σύνταγμα από την Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, ενάντια στα κυβερνητικά σχέδια για την αλλαγή του καθεστώτος φύλαξης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη ξανάγραψαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των νεκρών μπροστά στο μνημείο, σε μια συμβολική πράξη μνήμης και διαμαρτυρίας.

Οι συγκεντρωμένοι κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στο σημείο, εκφράζοντας φόβους για πιθανή αστυνομική επέμβαση, ωστόσο οι αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν σε απόσταση, τηρώντας διακριτική στάση.

Στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων και του Πάνου Ρούτσι βρέθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

(*) φωτογραφίες intime