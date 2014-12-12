Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας, ΚΕΠ Υγείας και Βοήθεια στο Σπίτι) συγκεντρώνει σχολικά είδη πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η δράση προβλέπει τη συγκέντρωση σχολικών ειδών για παιδιά που τα έχουν ανάγκη, καθώς οι οικογένειές τους αδυνατούν να τα αγοράσουν.

Τα είδη που θα συγκεντρωθούν είναι:

σχολικές τσάντες,

κασετίνες,

μολύβια, στυλό, γόμες,

χαρτικά, τετράδια,

μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, χάρακες,

σχολικά βοηθήματα και ό,τι άλλο χρειάζεται ένας μαθητής

Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν σε ευάλωτες οικογένειες με απόλυτη εχεμύθεια. Παρακαλείται τα είδη να είναι είτε μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση είτε καινούρια.

H συλλογή θα γίνεται στα γραφεία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας, καθημερινά από τις 9:30 το πρωί έως 13:00 το μεσημέρι , από σήμερα Δευτέρα (1/9/2025) και για όλη τη σχολική χρονιά.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: