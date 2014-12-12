Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων, μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου, προχωρά στη συγκέντρωση σχολικών ειδών ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, με στόχο την υποστήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των παιδιών τους σε σχολικά εφόδια.

Καλούνται οι πολίτες, οι φορείς και οι επιχειρήσεις της πόλης, που επιθυμούν και μπορούν να συνεισφέρουν, να προσφέρουν σχολικά είδη όπως:

Τετράδια

Μολύβια

Στυλό

Σχολικές τσάντες

Σχολικά βοηθήματα

Οποιοδήποτε άλλο είδος μπορεί να φανεί χρήσιμο σε έναν μαθητή

Η συγκέντρωση των ειδών πραγματοποιείται στην έδρα του Κοινωνικού Παντοπωλείου (οδός Μανωλάκη 9-11) καθημερινά, από τις 09:00 έως τις 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2410 255876.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων είναι δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», και παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.