Συγκρότηθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ - Πρόεδρος ο Θανάσης Μαμάκος
Ειδήσεις | 03 Οκτ 2025, 10:57
Την προεδρία του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας ανέλαβε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, μετά την συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. του φορέα Απορριμμάτων το πρωί της Παρασκευής.
Η νέα σύνθεση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθανάσιος Μαμάκος, δήμαρχος Λαρισαίων
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Λευτέρης Αβραμόπουλος, δήμαρχος Μετεώρων
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασίλης Τσιάκος, δήμαρχος Καρδίτσας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ελένη Γακοπούλου, γ.γ. Δήμου Βόλου
Μέλη
Παναγιώτης Αναγνώστου, δήμαρχος Αλονήσσου
Ιορδάνης Εσκίογλου, δήμαρχος Φαρσάλων
Γεώργιος Μανώλης, δήμαρχος Τεμπών
Δημήτριος Εσερίδης, δήμαρχος Αλμυρού
kosmoslarissa.gr
