Σοβαρό τροχαίο πριν λίγη ώρα, στην εθνική οδό, μετά τις σήραγγες των Τεμπών προς τη Λάρισα.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες ΙΧ αυτοκίνητο, μάρκας Χιουντάϊ, συγκρούστηκε με νταλίκα με αποτέλεσμα τουλάχιστον έναν τραυματία, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μας έστειλε και τις φωτογραφίες.

Μάλιστα ο τραυματισμένος άνδρας κείτονταν στο έδαφος περιμένοντας το ασθενοφόρο να τον παραλάβει για το νοσοκομείο.

Στο σημείο πέφτει βροχή και το οδόστρωμα είναι ολισθηρό.

Περισσότερα σε λίγο.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr