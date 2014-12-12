Ελαφρύ τροχαίο καταγράφηκε σήμερα Τρίτη στην Τερψιθέα Λάρισας…

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στην κοινότητα της Τερψιθέας – στο δρόμο προς Ελευθεραί – συγκρούστηκαν, υπό άγνωστες συνθήκες, δύο οχήματα.

Το ένα όχημα εξ αυτών τούμπαρε.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, η οποία δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Η Τροχαία Λάρισας ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το τροχαίο ατύχημα.