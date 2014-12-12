Σύγκρουση οχημάτων στην Τερψιθέα χωρίς τραυματισμούς
Ειδήσεις | 07 Οκτ 2025, 15:04
Ελαφρύ τροχαίο καταγράφηκε σήμερα Τρίτη στην Τερψιθέα Λάρισας…
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στην κοινότητα της Τερψιθέας – στο δρόμο προς Ελευθεραί – συγκρούστηκαν, υπό άγνωστες συνθήκες, δύο οχήματα.
Το ένα όχημα εξ αυτών τούμπαρε.
Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, η οποία δεν χρειάστηκε να επέμβει.
Η Τροχαία Λάρισας ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το τροχαίο ατύχημα.
