Σύγκρουση οχημάτων στην Φαρσάλων με δυο τραυματίες
Ειδήσεις | 17 Αυγ 2025, 20:00
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα της Κυριακής στη Λάρισα επί της οδού Φαρσάλων κοντά στην υπόγεια διάβαση.
Τις συνθήκες του τροχαίου στο οποίο ενεπλάκησαν δυο οχήματα διερευνά η Τροχαία Λάρισας.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να μεταφερθούν δυο άτομα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για προληπτικούς λόγους.
