Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα της Κυριακής στη Λάρισα επί της οδού Φαρσάλων κοντά στην υπόγεια διάβαση.

Τις συνθήκες του τροχαίου στο οποίο ενεπλάκησαν δυο οχήματα διερευνά η Τροχαία Λάρισας.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να μεταφερθούν δυο άτομα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για προληπτικούς λόγους.