“Συζητάμε για τη Λάρισα - Μιλάμε για την Ελλάδα”- Σήμερα η εκδήλωση με τον Θωμά Παπαλιάγκα

“Συζητάμε για τη Λάρισα-Μιλάμε για την Ελλάδα”, είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Αν. Γραμ. Τομέα Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ Θωμάς Παπαλιάγκας, σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του Αγίου Θωμά στις 19:30.

Σε δήλωσή του, ο κ. Παπαλιάγκας αναφέρει τα εξής:

“Η πόλη μας, η Λάρισα, είναι από τις πιο ανοιχτές και φιλόξενες πόλεις της χώρας, με διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό, συχνά ετερόκλητο, με γειτονιές που έχουν δικές τους χωριστές λειτουργίες και δικά τους προβλήματα. Αλλά και δικές τους ξεχωριστές προοπτικές.

Θεωρώ υποχρέωση και χαρά μου να συζητήσουμε και να γράψουμε μαζί σε λευκό χαρτί τα προβλήματα, τις ανησυχίες, τις λύσεις και τις προοπτικές για κάθε γειτονιά της Λάρισας. Από την επιβίωση των ανθρώπων της μέχρι την ανεύρεση ευκαιριών και εργασίας, από τη δημιουργία μέχρι την υγεία, από την καθημερινότητα, από το σήμερα μέχρι το αύριο.

Θα θεωρήσω πολύ μεγάλη μου τιμή να συναντηθούμε για να συζητήσουμε για την γειτονιά, την πόλη και την χώρα μας στην Πλατεία του Αγίου Θωμά την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στις 19.30′. Θα τα πούμε εκεί!”