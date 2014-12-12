Πρωτοφανή επίθεση χειροδικείας, από σύζυγο εργαζόμενης στο Δήμο Λαρισαίων, δέχτηκε σήμερα το μεσημέρι ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης Αχιλλέας Κέλλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr το περιστατικό σχετίζεται με την θέση εργασίας στην οποία είχε τοποθετηθεί η υπάλληλος με εντολή του αντιδημάρχου. Εκείνη από την πλευρά της είχε αντιρρήσεις, επικαλούμενη λόγους υγείας, ενώ λέγεται ότι κάποια στιγμή λυποθύμησε. Αυτό ήταν που εξαγρίωσε τον σύζυγο ο οποίος κατέφθασε στο δημαρχείο και επιτέθηκε στον αντιδήμαρχο.

Κλήθηκε η αστυνομία ελήφθησαν καταθέσεις, καταθέσεις και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

Για το περιστατικό, λίγη ώρα αργότερα, ο Δήμος Λαρισαίων εξέδωσε ανακοίνωση η οποία αναφέρει τα εξεής:

“Τέτοια φαινόμενα βίας είναι απολύτως ξένα προς τις αρχές της δημοκρατίας, της ευνομίας και του αλληλοσεβασμού που διέπουν τη λειτουργία του Δήμου Λαρισαίων.

Η Δημοτική Αρχή δηλώνει απερίφραστα πως δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε απόπειρα εκφοβισμού, απειλής ή προσβολής των αιρετών και των υπαλλήλων της.

Ο Δήμος Λαρισαίων στηρίζει πλήρως τον Αντιδήμαρχο κ. Κέλλα, ο οποίος επιτελεί με συνέπεια και ευθύνη τα καθήκοντά του, όπως και κάθε στέλεχος που εργάζεται με αφοσίωση στην υπηρεσία των πολιτών.

Το περιστατικό έχει ήδη γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

Η ομαλή λειτουργία του Δήμου συνεχίζεται απρόσκοπτα, με γνώμονα τη θεσμική τάξη και τον σεβασμό στη νομιμότητα”.

