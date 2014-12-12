Το Σάββατο 15 Νοέμβρη 2025 και ώρα 18:00’’ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκουρίου η ερασιτεχνική Ομάδα «Λόγος & Μουσική» παρουσιάζει ένα αφιέρωμα, με τίτλο «Τραγουδώντας τον πόλεμο και την Αντίσταση»

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την προβολή ενός ντοκιμαντέρ με ιστορικά ντοκουμέντα της περιόδου 1940-44, παραγωγής του Δημήτρη Ζ. Γουγουλιά.

Το πρόγραμμα χωρίζεται με κείμενα και τραγούδια σε τέσσερις ενότητες και περιλαμβάνει :

1η) Τραγούδια του πολέμου, 2η) Λαϊκά – ρεμπέτικα της κατοχής, 3η) Τραγούδια της Αντίστασης και 4η) O πόλεμος του ‘40 στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι.

Κείμενα διαβάζουν με τη σειρά που θα εμφανιστούν, η Φλώρα Γαϊτάνου-Γουγουλιά η οποία είχε και την επιμέλεια των κειμένων, η Σούλα Πράπα και η Ελένη Καλαμάρα-Μπέλτσιου.

Παίζουν και τραγουδούν με αλφαβητική σειρά οι μουσικοί της ομάδας : Γκάνιαρης Ζαχαρίας – γκραν κάσα, Γλυκερία Ζαφειρίδου-Συρμακέζη – τραγούδι, Χάρης Καραμπέρης – τραγούδι, Κρυσταλία Μακατού – τουμπερλέκι, Παναγιώτης Σδράλης – μπουζούκι, Martinos Swinkels – τρομπέτα, Ροδόπη Τσόκανου-Τσόγια – πιάνο-τραγούδι και Μαρίτσα Τσούμαρη – Γκάνιαρη – κιθάρα – τραγούδι, η οποία είχε και την επιμέλεια των τραγουδιών.

Την οργάνωση, τον συντονισμό και την επικοινωνία της εκδήλωσης έχει ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας, Δημήτρης Γουγουλιάς.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Τεμπών και του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Παναγιώτη Γκατζόγια.