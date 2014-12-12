Συλλαλητήριο έξω από τη ΔΕΘ ανακοίνωσαν οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι
Αγροτικά | 03 Σεπ 2025, 19:11
Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, ανακοινώνοντας μεγάλο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 στις 17:00 έξω από τη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη.
«Η κακή διαχείριση της έξαρσης των ζωονοσών, η εγκατάλειψη των συναδέλφων που έχασαν τα κοπάδια τους και η οικονομική ασφυξία με απλήρωτους κτηνοτρόφους και κλειστά σφαγεία, έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε απόγνωση», σημειώνει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την προσπάθεια μετατόπισης των ευθυνών στους ίδιους τους παραγωγούς.
Με κεντρικό σύνθημα «Είμαστε κτηνοτρόφοι και θέλουμε να μείνουμε κτηνοτρόφοι!», καλούν σε συμμετοχή: Όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας, Όλους τους κτηνοτροφικούς συλλόγους της χώρας, Κάθε άνθρωπος που ζει και εργάζεται από την κτηνοτροφία.