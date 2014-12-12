Στους δρόμους βρίσκονται διαρκώς τον τελευταίο καιρό οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας. Αυτρή τη φορά σειρά έχουν οι κτηνοτρόφοι της Ελασσόνας. Σε ανακοίνωση των συλλόγων της επαρχίας Ελασσόνας επισημαίνονται τα εξής:

«Την ώρα που η ευλογιά των αιγοπροβάτων έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, οδηγώντας σε τραγική κατάσταση τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους και στην υπονόμευση της δυνατότητας ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών σε αιγοπρόβειο γάλα και κρέας, η ηγεσία του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και οι περιφερειακές αρχές επιδόθηκαν σε μια κάλπικη προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης με σκοπό να αποποιηθεί η κάθε πλευρά τις τεράστιες ευθύνες της.

Η συνεχής επέκταση των κρουσμάτων της ευλογιάς και η θανάτωση σχεδόν 300000 αιγοπροβάτων, αποδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες που έχουν τόσο η κυβέρνηση, όσο και η περιφερειακές αρχές αφού δεν έχουν λάβει ουσιαστικά μέτρα για την ανάσχεση και την εκρίζωσή της. Και οι δυο στο πλαίσιο της πολιτικής ιδιωτικοποίησης των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, εξακολουθούν να έχουν τραγικά υποστελεχωμένες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες Περιφέρειας και Υπουργείου.

Από κοινού αποδέχονται τη λογική της «ατομικής ευθύνης» με βάση την οποία το κράτος φορτώνει στους κτηνοτρόφους τις ευθύνες του σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση των ζωονόσων. Θυμήθηκαν ότι θα πρέπει να υπάρξει καραντίνα για τα ζώα που εισάγονται και αποτελούν την πραγματική αιτία εισόδου των ζωονόσων σε μια χώρα “ξέφραγο” αμπέλι για λογαριασμό των μεταποιητικών και εμπορικών εταιρειών, που θησαυρίζουν από τις φθηνές, ανεξέλεγκτες έως και παράνομες εισαγωγές.

Κάνουν ότι δεν ακούνε το αίτημα για κατάργηση των περιορισμών και των εμποδίων στη δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης προγράμματος εμβολιασμού, ώστε με επιστημονικά κριτήρια και χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους να προχωρήσει ο εμβολιασμός των ζώων, με βάση και τη θετική πείρα από την εξάλειψη της ευλογιάς των βοοειδών (νόσος οζώδης δερματίτιδα). Γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες στις εξαγωγές, τη στιγμή που η πανάκριβη φέτα είναι απρόσιτη για πολλές λαικές οικογένειες.

Για όλα τα παραπάνω οι αγροτοκτηνοτροφικοί σύλλογοι της Ελασσόνας καλούμε σε συλλαλητήριο κτηνοτρόφους, αγρότες, συλλόγους, φορείς, το λαό της επαρχίας, την Τετάρτη 24/9/25 και ώρα 12.00 μ. στην κεντρική πλατεία Ελασσόνας διεκδικώντας:

● Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς με πρώτο και βασικότερο την πλήρη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηρίων με μόνιμο κτηνιατρικό και βοηθητικό προσωπικό με κατεπείγουσες διαδικασίες. Να εξασφαλιστούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εισαγωγές, να οργανωθούν από τις κρατικές υπηρεσίες μια σειρά από απαραίτητα μέτρα όπως απολυμάνσεις, σκάψιμο τάφρων, δωρεάν χορήγηση απολυμαντικών στους κτηνοτρόφους, έλεγχος μέτρων βιοασφάλειας στην παραγωγή, στην προμήθεια και διακίνηση των ζωοτροφών, στη διακίνηση ζώων, στα σφαγεία κλπ.

● Να καταργηθούν οι περιορισμοί και τα εμπόδια στη δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης προγράμματος εμβολιασμού, για να αποφασιστεί με επιστημονικά κριτήρια και χωρίς επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους

ο εμβολιασμός των ζώων και αυτός να πραγματοποιηθεί από τις κρατικές υπηρεσίες.

● Να μην επιβαρυνθούν οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι από το κόστος των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης της νόσου.

● Να πληρωθούν άμεσα οι κτηνοτρόφοι τις αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς που έπαθαν, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να υπάρξει επιπλέον ενίσχυση που να αναπληρώνει το χαμένο τους εισόδημα για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι να ανακτήσουν τα κοπάδια τους.

● Να οργανωθεί και να χρηματοδοτηθεί πλήρως από το κράτος η αντικατάσταση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου με ελεγμένα ζώα και η παροχή ζωοτροφών».