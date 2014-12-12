Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στον Τύρναβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα αποξηραμένης κάνναβης, βάρους 0,29 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Επίσης συνελήφθη, χθες το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, άνδρας, διότι κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 26 ναρκωτικά δισκία, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, καθώς και ένα μαχαίρι, τύπου πεταλούδα.