Συλλήψεις σε Λάρισα και Αγιά για ναρκωτικά
Αστυνομικά | 31 Αυγ 2025, 16:55
Συνελήφθησαν χθες, Σάββατο, δύο άτομα, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, και συγκεκριμένα:
• χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αγιάς, μία αλλοδαπή γυναίκα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας, διότι κατελήφθη να κατέχει ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 2,4 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε
• χθες το απόγευμα στη Λάρισα, ένας άνδρας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, διότι κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 12,1 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.