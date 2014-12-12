Συνελήφθησαν χθες, Σάββατο, δύο άτομα, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, και συγκεκριμένα:

• χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αγιάς, μία αλλοδαπή γυναίκα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας, διότι κατελήφθη να κατέχει ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 2,4 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε

• χθες το απόγευμα στη Λάρισα, ένας άνδρας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, διότι κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 12,1 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.