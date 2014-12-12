Συλλήψεις στη Λάρισα για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Αστυνομικά | 26 Οκτ 2025, 15:13
Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, 2 άνδρες, για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι:
- χθες (25-10-2025) το βράδυ ο ένας κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα, με νόμιμο εκπρόσωπο άλλον ημεδαπό, και να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, αναπαράγοντας μουσική σε ένταση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου
- σήμερα (26-10-2025) τις μεταμεσονύχτιες ώρες, ο δεύτερος κατελήφθη να λειτουργεί κατάστημα, στερούμενος της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας.
